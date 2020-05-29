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aksam.com.tr
  • 29 Mayıs 2020 Cuma 22:27
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İşte dünyanın en çok kazanan sporcuları

İşte dünyanın en çok kazanan sporcuları

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İsviçreli tenisçi Roger Federer, 106,3 milyon dolarlık geliriyle son bir yılda dünyanın en fazla kazanan sporcusu oldu.

Kariyerinde iki olimpiyat madalyasının yanı sıra 20 grand slam şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki tenisçi, Forbes dergisinin hazırladığı listede ilk sırada yer aldı.

Federer, son bir yıldaki 106,3 milyon dolarlık kazancıyla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolcu maaşlarında yapılan kesintilerin de etkisiyle, listenin zirvesine yerleşen ilk tenisçi oldu.

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 105 milyon dolarla ikinci sırada yer alırken, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, 104 milyon dolarla üçüncülüğü elde etti.

Messi, 127 milyon dolarlık geliriyle geçen yılki listenin ilk sırasında yer almıştı.

Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı futbolcusu Neymar, 95,5 milyon dolarla dördüncü, NBA'de Los Angeles Lakers forması giyen yıldız basketbolcu LeBron James ise 88,2 milyon dolarla beşinci oldu.

Son bir yılda en fazla kazanan 10 sporcu şöyle:

1. Roger Federer 106,3 milyon dolar

2. Cristiano Ronaldo 105 milyon dolar

3. Lionel Messi 104 milyon dolar

4. Neymar 95,5 milyon dolar

5. LeBron James 88,2 milyon dolar

6. Stephen Curry 74,4 milyon dolar

7. Kevin Durant 63,9 milyon dolar

8. Tiger Woods 62,3 milyon dolar

9. Kirk Cousins 60,5 milyon dolar

10. Carson Wentz 59,1 milyon dolar

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