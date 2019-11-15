İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soyunma odasındaki sözleri

ABD'ye yaptığı ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli takımı da yalnız bırakmadı. Bitiş düdüğü ile birlikte büyük sevinç yaşayan Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Tebrikler Türkiye'm" mesajıyla 81 milyonun coşkusuna tercüman oldu.

Maçın ardından soyunma odasına giderek takıma ve teknik heyete bizzat hitap eden Başkan Erdoğan şunları söyledi:

"Gerçekten uzun yorucu bir yolculuktan geldik ama her şeyden önce milli maçımızı izleyelim istedik. Önümüzde Andorra maçı var. Fransa ile liderlik için yarışıyoruz. Çok genç ve dinamik bir takımımız var. Defans ve ofansta ani olarak güzel ataklarla rakiplerin korkulu rüyası oluyoruz. Başta Şenol Hocamızı ve teknik kadroyu, sporcuları, federasyon başkan ve yönetimini tebrik ediyorum. Son maçımızı da başarılı bir şekilde bitirip yolumuza devam edelim diyorum. Milletimize hayırlı olsun."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Millileri kutlarken "EURO 2020'de en iyisini yapacağımıza inanıyorum. Taraftarımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.

SOYUNMA ODASINDA TEK TEK TEBRİK ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, soyunma odasına giderek Şenol Güneş ve futbolcuları tek tek kutladı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Bu takım, bu jenerasyon, Şenol hocanın teknik direktörlüğünde Avrupa'daki şampiyonada çok başarılı olacaktır" diye konuştu.