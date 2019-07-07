Beşiktaş Dorukhan Toköz için Inter ve Lazio'nun tekliflerini bekliyor

İtalyan kulüplerinin Dorukhan Toköz aşkı bitmiyor… Geçen sezonki performansıyla yıldızını parlatan 23 yaşındaki orta saha için Udinese 7 milyon Euro'luk teklifini, 8 milyon Euro'ya çıkardı. Ancak siyah-beyazlılardan bir kez daha olumsuz yanıt aldı. Sabah'ın haberine göre, Başkan Fikret Orman, 10 milyon Euro'dan aşağıya gelecek hiçbir teklifi kabul etmeyeceklerini belirtirken Inter ve Lazio'nun, Udinese'nin önerdiği rakamdan daha cazip bir rakamla Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

SADECE BÜYÜK TAKIMA GİDERİM

BU üç kulübün yanı sıra Sassuolo ve Genoa'nın da kadrosunda görmek istediği Dorukhan ise Başkan Orman ve yöneticilerle yaptığı görüşmede transferi için acelesi olmadığını dile getirdi. Genç yıldızın "Beşiktaş'tan ayrılacaksam daha büyük bir kulübe gitmek için ayrılırım. O yüzden iki taraf için de değerli olacak bir teklif gelirse ancak o zaman gitmeyi kabul ederim. Onun haricinde burada henüz misyonumun tamamlanmadığına inanıyorum ve 1 yıl daha kalmak istiyorum" dediği kaydedildi.

DORUKHAN TOKÖZ KİMDİR?

Eskişehirspor’un altyapısından yetişen ve Beşiktaş’ta gösterdiği müthiş performansla kısa süre içinde milli takıma kadar yükselen Dorukhan Toköz kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hangi mevkide görev alıyor? Detaylar haberimizde…

Dorukhan Toköz 21 Mayıs 1996 (23) yılında Eskişehir’de doğmuştur. 1,80 cm ve 73 kg ağırlığındadır. Asıl mevki ön libero olan başarılı futbolcu, merkez orta saha pozisyonunda da görev alabilmektedir. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla ligde 20 maça çıkan başarılı futbolcu, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi. Dorukhan Toköz’ün Beşiktaş ile 30 Haziran 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Milli futbolcunun transfermarkt’daki güncel piyasa değeri 5,5 milyon Euro.