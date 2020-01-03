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İşte Beşiktaş'ın Antalya kampı kadrosu

İşte Beşiktaş'ın Antalya kampı kadrosu

Beşiktaş Futbol Takımı, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya geldi.

Antalya Havalimanı'nda siyah-beyazlı ekibi bir grup taraftar karşıladı. Beşiktaş kafilesi daha sonra, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapacakları otele hareket etti.

Hazırlıklarını 10 Ocak Cuma gününe kadar Antalya'da sürdürecek Beşiktaş, buradaki ilk çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki siyah-beyazlıların kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Enzo Roco, Victor Ruiz, Douglas Santos, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Emre Yıldız, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Burak Yılmaz, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Ahmet Gülay, Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Mertcan Açıkgöz, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.

Beşiktaş, Antalya kampında Macaristan ekibi Mezokovesd Zsory ile 8 Ocak'ta, Altınordu ile de 10 Ocak'ta hazırlık maçları oynayacak.


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