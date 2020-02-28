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aksam.com.tr
  • 28 Şubat 2020 Cuma 09:07
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  • 28 Şubat 2020 Cuma 15:24

Başakşehir'in Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag

Başakşehir'in Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag

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Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakip belli oldu. Temsilcimiz, Danimarka'nın Kopenhag takımıyla eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Medipol Başakşehir'in de yer aldığı kura çekimine temsilcimizle birlikte Rangers, Basel, LASK Linz, Wolfsburg, Bayer Leverkusen, Wolverhampton, Roma, Benfica, Manchester United, Inter, Kopenhag, Olympiakos, Getafe ve Sevilla takımları da katıldı.

Kura çekimi sonucu Medipol Başakşehir'in rakibi Danimarka'nın Kopenhag takımı oldu. İlk maç İstanbul'da, rövanş ise Danimarka'da oynanacak.

İşte tüm eşleşmeler:

Medipol Başakşehir-Kopenhag

Olympiakos-Wolves

Rangers-Leverkusen

Wolfsburg-Shakhtar Donetsk

Inter-Getafe

Sevilla-Roma

E.Frankfurt/RB Salzburg-Basel

LASK-Manchester United

MAÇLAR HANGİ TARİHTE OYNANACAK?

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak.

Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.

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SPOR GÜNDEMİ

Başakşehir'in son 16 turundaki rakibi Kopenhag
Başakşehir'in son 16 turundaki rakibi Kopenhag

Başakşehir'in son 16 turundaki rakibi Kopenhag

Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakip belli oldu. Temsilcimiz, Danimarka'nın Kopenhag takımıyla eşleşti.

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