Başakşehir'in Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag

Eski dönemlerin özlemini çeken Fenerbahçe, Alman ekolüne dönerek bu başarıları tekrar yakalamak istiyor. Sarı lacivertlilerin gündeminde Almanya'da yetişmiş olan üç isim var.

Ali Koç'tan Terimvari açıklama: 8 de kapanır 10 da

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve sarı-lacivertli yönetim resmen devreye girerek takımı toparlamak ve kötü gidişe son vermek için harekete geçti. Ersun Yanal ile yola devam etme kararı alan ve büyük bir sürpriz olmazsa sezon sonuna kadar takımı Yanal'a emanet edecek olan sarı-lacivertli yönetim, henüz şampiyonluk iddiasından vazgeçmiş değil.