İşte Altınordu'nun muhtemel 11'i

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Erkan Özdamar düdük çalacak. İstanbul'da aldığı galibiyetle puanını 30'a çıkaran 14'üncü sıradaki İzmir ekibi, 34 puanı bulunan 11'inci basamaktaki Balıkesir temsilcisini de yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. İlk yarıda iki takım arasında Balıkesir'de oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sona ermişti. Altınordu'da tedavisi süren ön libero Oğulcan'ın sakatlığının tam olarak geçmediği ve forma giymesinin zor olduğu belirtildi.
ALTINORDU MUHTEMEL 11
Erhan - Kerim, Sinan, Ravil, Ali Yaşar, Furkan, Muhammed, Okan, Atakan, Metehan, Kemal
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