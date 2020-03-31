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aksam.com.tr
  • 31 Mart 2020 Salı 09:34
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  • 31 Mart 2020 Salı 09:34

İşte 31 Mayıs 2020'de sözleşmesi bitecek oyuncular

İşte 31 Mayıs 2020'de sözleşmesi bitecek oyuncular

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Koronavirüsü nedeniyle Süper Lig maçlarının ertelenmesinin ardından sözleşmesi sona erecek ve kiralık olarak forma giyen oyuncuların özellikle Haziran ayı içinde nasıl oynayacağı merak konusu. Takımlar ligin sonlarında kritik oyuncularından yoksun sahaya çıkma ile karşı karşıya.

Koronavirüsü nedeniyle Süper Lig maçlarının ertelenmesinin ardından maçların ne zaman başlayacağı ve nasıl oynanacağı gibi 31 Mayıs 2020 tarihinde sözleşmesi bitecek ya da kiralık olarak görev yapan oyuncuların durumu da merak edilen konuların başında geliyor. Süper Lig'de ayrıca bazı yabancı isimler ise salgın nedeniyle ailelerini merak ettikleri için takımlarından ayrılıyorlar. Bu isimlere son örnekler Robert Mak ve Barrow oldu.

Süper Lig'de bu sezon forma giyen birçok önemli oyuncunun sözleşmesi 31 Mayıs 2020 tarihinde sona eriyor. Teknik adamların sahaya bu oyuncuları kullanamadan çıkma durumu ile karşı karşıya kalabilir.

Galatasaray'da ise çok kritik oyuncular kiralık olarak görev yapıyor. Sözleşmesinde 18 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Jean-Michel Seri, 16 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Mario Lemina ve Monaco'nun oyuncusu Henry Onyekuru belki de son kez Beşiktaş maçında sahada görev yaptılar.

Sivasspor'da ise transferin gözdesi Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç yine Trabzonspor'da Sosa ve Novak, Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım ayrıca Alanyaspor'da Cisse, Fernandes, Campos ve Beşiktaş'ta Atiba ile Caner'in durumları belirsiz.

İşte sözleşmesi biten ya da kiralık önemli isimler

Trabzonspor: Sosa, Novak, Hosseini, Pereira

Sivasspor: Mert Hakan, Emre Kılınç, Erdoğan, Arouna Kone

Beşiktaş: Caner Erkin, Gökhan Gönül, Atiba, Boateng

Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Isla, Mehmet Ekici

Galatasaray: Mariano, Selçuk İnan, Donk ve kiralık oyuncular: Seri-Lemina-Onyekuru-Andone

Göztepe: Andre Castro, Titi, Beto, Jerome, Berkan

Alanyaspor: Junior Fernandes, Papiss Cisse, N'Sakala, Djalma Campos, Ceyhun, Baiano

Başakşehir: Clichy, Skrtel, Mehmet Topal, Elia

Kayserispor: Lung, Djedje

Gençlerbirliği: Stancu, Sessegnon

Kasımpaşa: Quaresma

Denizlispor: Mustafa Yumlu, Onazi, Stachowiak

Antalyaspor: Hakan Özmert, Celustka

Konyaspor: Ali Turan, Ertuğrul, Jonsson, Jevtovic

Yeni Malatyaspor: Mina, Farnolle, Gökhan Töre, Donald

Ankaragücü: Orgill

Ç. Rizespor: Oğulcan Çağlayan

Gaziantep FK: kiralık oyuncular Kayode-Maxim-Twumasi-Furkan-Muhammet Demir

(Fanatik)

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