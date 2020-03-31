İşte 31 Mayıs 2020'de sözleşmesi bitecek oyuncular

Koronavirüsü nedeniyle Süper Lig maçlarının ertelenmesinin ardından maçların ne zaman başlayacağı ve nasıl oynanacağı gibi 31 Mayıs 2020 tarihinde sözleşmesi bitecek ya da kiralık olarak görev yapan oyuncuların durumu da merak edilen konuların başında geliyor. Süper Lig'de ayrıca bazı yabancı isimler ise salgın nedeniyle ailelerini merak ettikleri için takımlarından ayrılıyorlar. Bu isimlere son örnekler Robert Mak ve Barrow oldu.
Süper Lig'de bu sezon forma giyen birçok önemli oyuncunun sözleşmesi 31 Mayıs 2020 tarihinde sona eriyor. Teknik adamların sahaya bu oyuncuları kullanamadan çıkma durumu ile karşı karşıya kalabilir.
Galatasaray'da ise çok kritik oyuncular kiralık olarak görev yapıyor. Sözleşmesinde 18 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Jean-Michel Seri, 16 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Mario Lemina ve Monaco'nun oyuncusu Henry Onyekuru belki de son kez Beşiktaş maçında sahada görev yaptılar.
Sivasspor'da ise transferin gözdesi Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç yine Trabzonspor'da Sosa ve Novak, Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım ayrıca Alanyaspor'da Cisse, Fernandes, Campos ve Beşiktaş'ta Atiba ile Caner'in durumları belirsiz.
İşte sözleşmesi biten ya da kiralık önemli isimler
Trabzonspor: Sosa, Novak, Hosseini, Pereira
Sivasspor: Mert Hakan, Emre Kılınç, Erdoğan, Arouna Kone
Beşiktaş: Caner Erkin, Gökhan Gönül, Atiba, Boateng
Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Isla, Mehmet Ekici
Galatasaray: Mariano, Selçuk İnan, Donk ve kiralık oyuncular: Seri-Lemina-Onyekuru-Andone
Göztepe: Andre Castro, Titi, Beto, Jerome, Berkan
Alanyaspor: Junior Fernandes, Papiss Cisse, N'Sakala, Djalma Campos, Ceyhun, Baiano
Başakşehir: Clichy, Skrtel, Mehmet Topal, Elia
Kayserispor: Lung, Djedje
Gençlerbirliği: Stancu, Sessegnon
Kasımpaşa: Quaresma
Denizlispor: Mustafa Yumlu, Onazi, Stachowiak
Antalyaspor: Hakan Özmert, Celustka
Konyaspor: Ali Turan, Ertuğrul, Jonsson, Jevtovic
Yeni Malatyaspor: Mina, Farnolle, Gökhan Töre, Donald
Ankaragücü: Orgill
Ç. Rizespor: Oğulcan Çağlayan
Gaziantep FK: kiralık oyuncular Kayode-Maxim-Twumasi-Furkan-Muhammet Demir
(Fanatik)
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