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aksam.com.tr
  • 08 Mart 2020 Pazar 14:26
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  • 08 Mart 2020 Pazar 14:26

İşte 27. haftanın hakemleri

İşte 27. haftanın hakemleri

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TFF 1. Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, hafta içinde oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:

10 Mart Salı:

14.00 Boluspor-Adanaspor: Koray Gençerler

16.30 Altay-Hatayspor: Suat Arslanboğa

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük: Kutluhan Bilgiç

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Bursaspor: Ramazan Keleş

11 Mart Çarşamba:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Göz Menemenspor: Murat Erdoğan

16.30 Giresunspor-Keçiörengücü: Yiğit Arslan

19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor: Hakan Ceylan

19.00 İstanbulspor-Altınordu: Burak Şeker

12 Mart Perşembe:

19.00 Osmanlıspor-Eskişehirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

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