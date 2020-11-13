İstanbul'un tam zamanı

AKŞAM

BORSA İstanbul'da gong, 9 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'ye dönen Formula 1 için çaldı. Formula 1 takvimine 9 yıl aradan sonra dahil edilen ve 13-15 Kasım'da gerçekleştirilecek Türkiye Grand Prix'si için Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi.

Tören, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ve Formula 1 Sportif Direktörü Steve Nielsen’in gongu çalmasıyla başladı. Törende konuşan Göksel Aşan, “Formula’nın son birkaç yıldır popülaritesi tekrar artıyor. Tam da uygun zamanda İstanbul’a geldi. 2022 yılında İstanbul Finans Merkezi’ni bitirmiş olacağız. 2022 yarışının tanıtım turlarını İstanbul Finans Merkezi’nin içinde yapalım” diyerek, F1’in gelecek yıllarda da Türkiye’de olacağının mesajını verdi. Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla ise, “Formula 1; hız, performans ve rekabetin oldukça önde olduğu bir yarış segmenti. Borsa İstanbul da bu manada hem hız hem performans anlamında kendini sürekli geliştiriyor. İnşallah kırılmadık rekor kalmayacak borsada” dedi.



DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE’DE

INTERCITY Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak: “Avrupa ve Asya kıtalarının birleştiği yerde asırlardır tarihin en büyük medeniyetlerine ev sahipliği yapan ülkemizin böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapma yeteneği fazlasıyla vardır. Dünyanın gözü 13-14-15 Kasım’da Türkiye’de olacak.”

GÖRÜŞMELER ÇOK OLUMLU

FORMULA 1 Sportif Direktörü Steve Nielsen, Türkiye Grand Prix’sinin 2021 takvimine eklenmesine sıcak bakıyor: “Görüşmeler devam ediyor ve olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum. Söyleyebileceğim tek şey İstanbul’un Formula 1 için harika bir şehir, pistin süper ve burada Türk hükümetinden ve partnerlerden gördüğümüz desteğin çok büyük olduğu. Formula 1 için çok iyi bir durum. Burası harika bir şehir ve ülkeye tekrar gelmekten büyük zevk duyuyorum.”

FORMULA YAKIŞIYOR

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından Formula 1’le ilgili paylaşımda bulundu. Kasapoğlu, yarışların bir videsounu paylaştı ve altına “Hayatın hızlı aktığı İstanbul, yarışların da en hızlısına ev sahipliği yapıyor. İstanbul Formula’ya, Formula da İstanbul’a çok yakışıyor!” mesajını yazdı.

ANTRENMAN BU

FORMULA 1’de antreman turları bugün 11.00’de… Sıralama turları ise yarın yapılacak… Yarış ise pazar günü saat 13.10’da seyircisiz olarak start alacak…