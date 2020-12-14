İstanbulspor galibiyeti son saniyede kaptı

TFF 1. Lig'de 14. hafta karşılaşmasında Menemenspor, İstanbulspor'u konuk etti.
Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabaka İstanbulspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada İbrahim Yılmaz ve 90+6. dakikada Onur Ergün attı. Menemenspor'un tek sayısını ise 16. dakikada Kamara kaydetti.
Ligde 4 maç aradan sonra kazanan İstanbulspor, puanını 21'e yükseltti ve 2 maç eksiğiyle 7. sırada yer aldı. 3 haftadır galibiyet alamayan Menemenspor ise 1 maç eksiğiyle 14 puanla 12. sırada yer buldu.
İstanbulspor, gelecek hafta Bursaspor'u konuk edecek. Menemenspor ise Eskişehirspor deplasmanına gidecek.
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