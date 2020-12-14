İstanbulspor galibiyeti son saniyede kaptı

1-Savunmada yaşlı oyuncular tercih edildi. 2-Jose Sosa'nın konsantrasyonu bozuldu. 3-Yedekler forma bulamama konusunda rahatsız. 4-Pelkas oyundan alınmasına isyan etti. 5-Emre Belözoğlu'nun kadro seçimlerinde etkili olduğu konuşuluyor.

Fenerbahçe'de yaşanan Yeni Malatyaspor hezimeti "trafik kazası" değil, beklenen bir durumdu. İşte 10 maddede sarı-lacivertlilerde yaşanan sıkıntılar ve yaşananlar...

Adana Demirspor'da hareketli gece! 'Kendinize takım bulun'

TFF 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Giresunspor'a 2-0 mağlup olan Adana Demirspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Alınan mağlubiyetin ardından akşam saatlerinde teknik direktör Ümit Özat ile yolların ayrıldığı Adana ekibinde, takımın yıldız isimleri Erkan Zengin ve Volkan Şen'e de kulüp bulmaları için izin verildi.