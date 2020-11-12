İstanbul'da kıtalararası pit stop

AKŞAM

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Formula 1 pilotları geçti.

Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020, dokuz yıl aradan sonra 13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul’da yapılacak. Yarış öncesi İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye’nin ve İstanbul’un tanıtımı amacıyla kentin çeşitli noktalarında sürüş yapıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden Redbull Racing ve AlphaTauri F1 takımları ve pilotları Alexander Albon ile Pierre Gasly yarış araçlarıyla geçiş yaptı. Kıtalararası yapılan pit stop da tarihe geçti. Araçların geçişlerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

