İstanbul'da kıtalararası pit stop

Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020, dokuz yıl aradan sonra 13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul’da yapılacak. Yarış öncesi İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye’nin ve İstanbul’un tanıtımı amacıyla kentin çeşitli noktalarında sürüş yapıldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden Redbull Racing ve AlphaTauri F1 takımları ve pilotları Alexander Albon ile Pierre Gasly yarış araçlarıyla geçiş yaptı. Kıtalararası yapılan pit stop da tarihe geçti. Araçların geçişlerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Hırvatistan ile oynanan özel maçta 1 gol atan Cenk Tosun, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tosun, "Sekiz ay çok zorlu geçti, A Milli Takım'a golle geri dönmek çok mutlu etti beni." diye konuştu.
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Vodafone Park'ta konuk ettiği Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 19-26 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde aday olup olmayacağına dair açıklama yaptı. Cengiz, “Yeniden aday olma konusunda şu anda vermiş olduğum bir karar yok” şeklinde konuştu.
SMA hastalığıyla mücadele eden Pamir Pekin için Beşiktaş'ın başlattığı "Bırakmam Seni Pamir" kampanyasında üç büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bir araya geldi. Geceye Ahmet Nur Çebi ve Ali Koç'un arasında geçen diyalog damga vurdu.
Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı. Bordo-mavililerin yeni Teknik Direktörü Abdullah Avcı ilk antrenmanına çıktı.
Fraport TAV Antalyaspor, yeni teknik direktörü Ersun Yanal ile ilk antrenmanını yaptı.