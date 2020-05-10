İstanbul'da 4'lü final

SPOR GÜNDEMİ

Futbola 'dönmeme' protokolü Futbola 'dönmeme' protokolü TFF Sağlık Kurulu'nun hazırladığı protokole yoğun eleştiriler var. Tavsiye niteliğindeki ‘Futbola Dönüş Protokolü'nün pratikte uygulanabilir olmadığı görüşü hakim. Sağlık ve teknik açısından ‘Futbolun ruhuna aykırı' denilen protokole yönelik eleştirileri madde madde sıraladık.

AKŞAM Özel Röportaj: Kırık ayakla Fenerbahçe'ye AKŞAM Özel Röportaj: Kırık ayakla Fenerbahçe'ye Ogün Altıparmak, ‘efsane' yılların hüzünlü başlangıcını AKŞAM'a anlattı: “1963 yılında futbol kariyerimde ayağım ikinci kez kırıldı. O haldeyken Fenerbahçe beni transfer etmek istedi. Bu benim için inanılmaz bir olaydı. Ayağı kırıkken transfer edilen ilk futbolcu oldum.”

Beşiktaş'tan bomba transfer hamlesi Beşiktaş'tan bomba transfer hamlesi Beşiktaş için flaş bir iddia gündeme geldi. Sol bek arayan Kartal'ın, Galatasaray'dan ayrılacak olan Yuto Nagatomo için düğmeye basacağı kaydedildi. Japon yıldızın da kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği ve Beşiktaş'a 'evet' diyebileceği öğrenildi.

Gökhan Gönül'ün kaderi belli oldu Gökhan Gönül'ün kaderi belli oldu Van der Wiel, Şener Özbayraklı, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Murat Sağlam ve Ozan Tufan... Sağ bekte 4 yılda 6 futbolcu denenmesine rağmen kimse Gökhan Gönül'ün yerini dolduramadı. Yönetim yeniden sarı lacivertli formayı giymesine, tecrübeli oyuncu da kariyerini Fenerbahçe'de noktalamaya sıcak bakıyor.

Şampiyonluk çok yakın Şampiyonluk çok yakın Galatasaray'ın Fildişi sahilli futbolcusu Seri, mutlu sona inanıyor: “Şampiyonluk kupasından uzak değiliz. Liglerin tekrar başlayacağına inanıyorum. Başladıktan sonra her maçı ayrı ayrı ele alacağız. Büyük bir ciddiyetle ilerleyeceğiz.”

Mustafa Cengiz gözünü açar açmaz ilk takımı sordu Mustafa Cengiz gözünü açar açmaz ilk takımı sordu 4 gün önce yaklaşık 10 saat süren bir beyin ameliyatı geçiren Mustafa Cengiz, yoğun bakımdan çıktı. Başkan, kendine gelir gelmez Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'a takımın durumunu sordu, "Herkesin moralini yüksek tutun" talimatını verdi.