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aksam.com.tr
  • 11 Mayıs 2020 Pazartesi 08:00
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  • 10 Mayıs 2020 Pazar 23:33

İstanbul'da 4'lü final

İstanbul'da 4'lü final

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UEFA, Şampiyonlar Ligi için İstanbul'da olası bir dörtlü final yapılması adına Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşme yaptı.

AKŞAM

Çeyrek final aşaması bittikten sonra Ağustos’un 10’u gibi İstanbul’da 4’lü final planlanıyor.

KRİTİK TOPLANTI

Öte yandan Premier Lig kulüpleri, 12 Haziran’daki başlama tarihinin daha ileri alınmasını istiyor. Bugün yapılacak toplantıda yeni bir yol haritası belirlenecek.

ÇİN’DE PAZARLıKLAR BAŞLADI

Çin Futbol Federasyonu, oyuncu ve antrenörlere yüzde 50’ye varan maaş kesintisi önerdi. Futbolcular bu öneri sonrası kendi aralarında değerlendirme toplantısı yapma kararı aldı. Çok kısa bir süre içinde federasyona yanıt verilecek.

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Futbola 'dönmeme' protokolü
Futbola 'dönmeme' protokolü

Futbola 'dönmeme' protokolü

TFF Sağlık Kurulu'nun hazırladığı protokole yoğun eleştiriler var. Tavsiye niteliğindeki ‘Futbola Dönüş Protokolü'nün pratikte uygulanabilir olmadığı görüşü hakim. Sağlık ve teknik açısından ‘Futbolun ruhuna aykırı' denilen protokole yönelik eleştirileri madde madde sıraladık.

AKŞAM Özel Röportaj: Kırık ayakla Fenerbahçe'ye
AKŞAM Özel Röportaj: Kırık ayakla Fenerbahçe'ye

AKŞAM Özel Röportaj: Kırık ayakla Fenerbahçe'ye

Ogün Altıparmak, ‘efsane' yılların hüzünlü başlangıcını AKŞAM'a anlattı: “1963 yılında futbol kariyerimde ayağım ikinci kez kırıldı. O haldeyken Fenerbahçe beni transfer etmek istedi. Bu benim için inanılmaz bir olaydı. Ayağı kırıkken transfer edilen ilk futbolcu oldum.”

Beşiktaş'tan bomba transfer hamlesi
Beşiktaş'tan bomba transfer hamlesi

Beşiktaş'tan bomba transfer hamlesi

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Gökhan Gönül'ün kaderi belli oldu
Gökhan Gönül'ün kaderi belli oldu

Gökhan Gönül'ün kaderi belli oldu

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Şampiyonluk çok yakın
Şampiyonluk çok yakın

Şampiyonluk çok yakın

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Mustafa Cengiz gözünü açar açmaz ilk takımı sordu
Mustafa Cengiz gözünü açar açmaz ilk takımı sordu

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Khabib'i istiyorum
Khabib'i istiyorum

Khabib'i istiyorum

UFC249 maçında Ferguson'u yenen Gaethje, Khabib Nurmagomedov'a meydan okudu ve karşılaşmanın ardından “Dünyanın en iyisini Khabib'i istiyorum” dedi.
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