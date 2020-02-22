İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan centilmenlik çağrısı

İki gün arka arkaya oynanacak derbi mücadeleleri öncesi nefeslerin tutulup geri sayıma geçilirken artan tansiyonu düşürmek için dün önemli bir buluşma gerçekleşti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın daveti üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, valilikte buluştu.
Vali Yerlikaya görüşmeyi, sosyal medya hesabından, “Bu hafta sonu İstanbul’da futbol şöleni var. Beşiktaş- Trabzonspor, Fenerbahçe- Galatasaray maçları öncesinde centilmenlik ruhunun hem sahada hem de tribünde sürdürülmesi için Sayın Başkanlarımızla bir araya geldik. Kazanan daima dostluk ve centilmenlik olacak.” notuyla paylaştı.
Bu hafta sonu İstanbul'da futbol şöleni var.@Besiktas - @Trabzonspor @Fenerbahce - @GalatasaraySK maçları öncesinde centilmenlik ruhunun hem sahada hem de tribünde sürdürülmesi için Sayın Başkanlarımızla bir araya geldik.— Ali Yerlikaya (@yerlikayaali34) February 21, 2020
Kazanan daima dostluk ve centilmenlik olacak.?? pic.twitter.com/a8IObv8BOm
Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Trabzonspor’u konuk ediyor. Bordo-Mavililer 5. dakikada Sörloth'un attığı golle öne geçti. 57'de Boateng skoru eşitledi. Siyah-Beyazlılar 64'te Vida'nın attığı golle 2-1 öne geçti.
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Fırtına'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İlk 45 dakikayı ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.
Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde Göztepe sahasında Gaziantep FK’yi konuk etti.
Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Werder Bremen’i 2-0 yendi.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında Barcelona, sahasında Eibar'ı 5-0 yendi. Maçın yıldızı, Barcelona'nın 4 golüne imza atan Arjantinli futbolcu Lionel Messi oldu.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, "Kazanmayı hak ettiğimiz bir karşılaşmaydı, kaybettiğimiz 2 puandan ötürü üzgünüz." ifadesini kullandı.