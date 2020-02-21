İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, başkanları ağırladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi.
Toplantının ardından Vali Yerlikaya, twitter hesabından "Bu hafta sonu İstanbul'da futbol şöleni var. Beşiktaş-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Galatasaray maçları öncesinde centilmenlik ruhunun hem sahada hem de tribünde sürdürülmesi için Sayın Başkanlarımızla bir araya geldik" Kazanan daima dostluk ve centilmenlik olacak" şeklinde bir paylaşımda bulundu.
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İstanbul'u bu hafta sonu yaşanacak büyük futbol heyecanı sardı. Vali Yerlikaya, dört büyük kulübün karşılaşacağı kritik hafta için Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve kulüp başkanlarını ağırladı.
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Daha önce futbolu bıraktığını açıklayan Trabzonspor’un eski kalecisi ve kaptanı Onur Kıvrak’ın aylar sonra sosyal medyaya giriş yapması ‘futbola geri mi dönüyor?’ sorusunu da akıllara getirdi. Eski file bekçisinin menajeri Engin Kırkpınar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.