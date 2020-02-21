  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 21 Şubat 2020 Cuma 18:47
  • |
  • 21 Şubat 2020 Cuma 18:47

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, başkanları ağırladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, başkanları ağırladı

Paylaş

İstanbul'u bu hafta sonu yaşanacak büyük futbol heyecanı sardı. Vali Yerlikaya, dört büyük kulübün karşılaşacağı kritik hafta için Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve kulüp başkanlarını ağırladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi.

Toplantının ardından Vali Yerlikaya, twitter hesabından "Bu hafta sonu İstanbul'da futbol şöleni var. Beşiktaş-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Galatasaray maçları öncesinde centilmenlik ruhunun hem sahada hem de tribünde sürdürülmesi için Sayın Başkanlarımızla bir araya geldik" Kazanan daima dostluk ve centilmenlik olacak" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe'de Adil Rami'nin sözleşmesi feshedildi

title

İstanbul Valiliği'ndeki kritik 'futbol' toplantısı başladı

title

Göztepe Yönetimi'nden Gaziantep FK maçı öncesi taraftara uyarı

Kavga Ediyormuş Gibi Yapan Taraftarlardan Polis Memuruna Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

SPOR GÜNDEMİ

CANLI! Sivas'ta büyük heyecan başladı
CANLI! Sivas'ta büyük heyecan başladı

CANLI! Sivas'ta büyük heyecan başladı

Spor Toto Süper Lig'de hafta Sivasspor-Alanyaspor mücadelesi ile star alıyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku!
Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku!

Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku!

Beşiktaş’ta Adem Ljajic, yarın oynanacak olan Trabzonspor maçının kadrosuna alınmadı.

Valilikte derbi buluşması! İlk açıklama...
Valilikte derbi buluşması! İlk açıklama...

Valilikte derbi buluşması! İlk açıklama...

İstanbul'u bu hafta sonu yaşanacak büyük futbol heyecanı sardı. Vali Yerlikaya, dört büyük kulübün karşılaşacağı kritik hafta için Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve kulüp başkanlarını ağırladı.

Fenerbahçe'de Adil Rami'nin sözleşmesi feshedildi
Fenerbahçe'de Adil Rami'nin sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe'de Adil Rami'nin sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe, Adil Rami'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Beşiktaş'tan 'kural hatası' kararıyla ilgili flaş hamle
Beşiktaş'tan 'kural hatası' kararıyla ilgili flaş hamle

Beşiktaş'tan 'kural hatası' kararıyla ilgili flaş hamle

Beşiktaş, Göztepe maçıyla ile ilgili itirazın Tahkim Kurulu'na taşındığını açıkladı.

Sergen yeni transferi beğenmedi ve geri gönderdi
Sergen yeni transferi beğenmedi ve geri gönderdi

Sergen yeni transferi beğenmedi ve geri gönderdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlıların denemek için Türkiye’ye getirdiği ve idmana çıkardığı Andona Jacob'u beğenmedi ve geri gönderdi.

Onur Kıvrak geri mi dönüyor?
Onur Kıvrak geri mi dönüyor?

Onur Kıvrak geri mi dönüyor?

Daha önce futbolu bıraktığını açıklayan Trabzonspor’un eski kalecisi ve kaptanı Onur Kıvrak’ın aylar sonra sosyal medyaya giriş yapması ‘futbola geri mi dönüyor?’ sorusunu da akıllara getirdi. Eski file bekçisinin menajeri Engin Kırkpınar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.