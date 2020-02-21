İstanbul Valiliği'ndeki kritik 'futbol' toplantısı başladı

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'de Adil Rami'nin sözleşmesi feshedildi Fenerbahçe'de Adil Rami'nin sözleşmesi feshedildi Fenerbahçe, Adil Rami'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Herkesin beklediği kritik toplantı başladı Herkesin beklediği kritik toplantı başladı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın daveti üzerine TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig'de yer alan 4 büyük kulübün başkanının katıldığı toplantı başladı.

Beşiktaş'tan 'kural hatası' kararıyla ilgili flaş hamle Beşiktaş'tan 'kural hatası' kararıyla ilgili flaş hamle Beşiktaş, Göztepe maçıyla ile ilgili itirazın Tahkim Kurulu'na taşındığını açıkladı.

Sergen yeni transferi beğenmedi ve geri gönderdi Sergen yeni transferi beğenmedi ve geri gönderdi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlıların denemek için Türkiye’ye getirdiği ve idmana çıkardığı Andona Jacob'u beğenmedi ve geri gönderdi.

Onur Kıvrak geri mi dönüyor? Onur Kıvrak geri mi dönüyor? Daha önce futbolu bıraktığını açıklayan Trabzonspor’un eski kalecisi ve kaptanı Onur Kıvrak’ın aylar sonra sosyal medyaya giriş yapması ‘futbola geri mi dönüyor?’ sorusunu da akıllara getirdi. Eski file bekçisinin menajeri Engin Kırkpınar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

TFF'den kritik değişiklik TFF'den kritik değişiklik Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Etik Kurulu Talimatı'nın 12. maddesinde değişiklik yaptı. Değişiklikle futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişilere basın ile yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla etik davranış ilkelerine aykırı beyan ve açıklamalarda bulunmama yükümlülüğü getirildi. İşte detaylar...