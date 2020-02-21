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aksam.com.tr
  • 21 Şubat 2020 Cuma 17:10
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  • 21 Şubat 2020 Cuma 17:20

İstanbul Valiliği'ndeki kritik 'futbol' toplantısı başladı

İstanbul Valiliği'ndeki kritik 'futbol' toplantısı başladı

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın daveti üzerine TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig'de yer alan 4 büyük kulübün başkanının katıldığı toplantı başladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanacak derbi karşılaşmaları öncesinde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarını valilik binasına davet etti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in de yer aldığı toplantı saat 16:30 gibi başladı. Düzenlenen toplantıda cumartesi günü Beşiktaş-Trabzonspor, pazar günü ise Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak maçlarda gerginlik yaşanmaması, taraftarların stada ulaşımları ve alınacak güvenlik tedbirleri üzerinde durulacağı öğrenildi.

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