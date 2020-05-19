İstanbul finali seyircili olsun

UEFA Başkanı Ceferin, “6 ay sonrası için bir şey söylemek zor. Ocak ayında İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali seyircili olsa, kabul eder misiniz deseniz, tabii ki ederim” dedi.

AKŞAM

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, beIN Sports’a açıklamalarda bulundu. Ceferin, “Ben peygamber değilim, 1-2- 3-4 ayda ne olacağını bilemem fakat şu anda şu gerçek ki, Avrupa sezonunu bitirebiliriz. Ulusal ligler bizden bağımsız. Bu liglerin de yüzde 80’i sezonu tamamlayacaktır. Sonbaharda gidişat daha iyi olacak, günden güne durumlar iyileşiyor. 6 ay sonrasındaki organizasyonlar için bir şey söylemek zor” diye konuştu.

UEFA Başkanı, “Ocak ayında İstanbul’da Şampiyonlar Ligi finali seyircili olsa, kabul eder misiniz deseniz, tabii ki ederim ancak bunu bilemeyiz. Şu anda durumlar iyi ilerliyor. Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi, ekimde başlar. EURO 2020’yi aynı şehirlerde oynatmayı düşünüyoruz, 9 şehirde her şey aynı olacak, 3 şehirde bazı sorunlar var. Onların durumunu değerlendireceğiz ama onlar hazır olmazsa, 8-9 ya da 10 şehirde yapabiliriz” dedi.