İsrail'de mahsur kalan Sivasspor, Sivas'a geldi

Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas'a dönmeye hazırlanırken İsrail yetkililerinin sistemi ve geçişleri kapatarak zorluk çıkarttıkları iddia edilen Sivasspor kafilesi, saat 06.30'da İsrail'den havalanan özel uçakla Sivas'a geldi.
Kırmızı-beyazlı kafileyi taşıyan özel uçak saat 08.00'de Sivas Nuri Demirağ Havalimanına iniş yaptı.
Kafile daha sonra kulüp takım otobüsüyle tesislere hareket etti.
Kovid olduğu için bugün takımının başında sahaya çıkamayacak olan Sivas Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Takımıma güveniyorum” dedi.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan ve İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur bırakılan Demir Grup Sivasspor kafilesi Sivas'a ulaştı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçında temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Rumen Sebastian Coltescu, olay sonrası ilk açıklamasını ülkesinin basınına yaptı. Coltescu, “Ben ırkçı değilim” dedi.
Fenerbahçe Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, bugün gerçekleştirilen idmanın ardından Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Futbolda Süper Lig'e 12. hafta, TFF 1. Lig'e ise 14. hafta maçlarıyla devam edilecek. Misli.com 2. Lig'de ise 15. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Ülke puanı klasmanında 13. sıraya gerileyen ve Demir Grup Sivasspor'un da elenmesiyle Avrupa kupalarında bu sezonu noktalayan Türkiye, 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderemeyecek.