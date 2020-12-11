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Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti Kovid olduğu için bugün takımının başında sahaya çıkamayacak olan Sivas Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Takımıma güveniyorum” dedi.

İsrail'de mahsur kalan Sivasspor, Sivas'a geldi İsrail'de mahsur kalan Sivasspor, Sivas'a geldi UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan ve İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur bırakılan Demir Grup Sivasspor kafilesi Sivas'a ulaştı.

Son dakika: Ve olay hakem ilk açıklamasını yaptı Son dakika: Ve olay hakem ilk açıklamasını yaptı Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçında temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Rumen Sebastian Coltescu, olay sonrası ilk açıklamasını ülkesinin basınına yaptı. Coltescu, “Ben ırkçı değilim” dedi.

G.Saray'a büyük taş: Adamı burada kötü ilan edip gönderdiler! G.Saray'a büyük taş: Adamı burada kötü ilan edip gönderdiler! Fenerbahçe Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, bugün gerçekleştirilen idmanın ardından Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Futbolda haftanın programı Futbolda haftanın programı Futbolda Süper Lig'e 12. hafta, TFF 1. Lig'e ise 14. hafta maçlarıyla devam edilecek. Misli.com 2. Lig'de ise 15. hafta karşılaşmaları oynanacak.