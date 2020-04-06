Barcelona'ya döneceği iddia edilen Neymar ile ilgili İspanyanın efsane teknik direktörlerinden Vicente del Bosque açıklamalarda bulundu. Del Bosque, Brezilyalı yıldızın iyi bir örnek olmadığını söyledi

Neymar, 2017'de 222 milyon Euro'luk rekror bir ücretle Paris Saint Germain'e transfer olurken; Brezilyalının son günlerde Barcelona'ya döneceği haberleri yoğunluk kazandı. Ancak Neymar'a İspanyol futbolunun gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden Vicente del Bosque'den veto geldi. Del Bosque, Neymar'ın iyi bir oyuncu olduğunu söyleyip hakkını teslim etti; ancak Brezilyalının kötü bir örnek olduğunu söyledi.

Neymar için, "Aldatmaya çalışıyor ve çok numaracı" diyen Vicente del Bosque, "Zor bir oyuncu. Benim için iyi bir örnek değil. Ancak istatistiklere göre, büyük bir futbolcu" diye konuştu.