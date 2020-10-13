İspanyol hükümetinden Rafael Nadal'a üstün liyakat nişanı

Bakanlar Kurulu'nun haftalık olağan toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Hükümet Sözcüsü ve Maliye Bakanı Maria Jesus Montero, İspanyol sporuna verdiği katkılardan dolayı tenisçi Rafael Nadal'a üstün liyakat nişanı verilmesi kararı aldıklarını açıkladı.
Montero, "Bu sporcunun, bu olağanüstü kişinin gerek kişiliği gerekse şüphe bırakmayan spordaki başarıları bizi gururlandırıyor. Sadece İspanya'da değil aynı zamanda uluslararası alanda da zamanımızın en iyi sporcularından biri. Spor meziyetlerinin yanı sıra gençlere referans olan, daha iyi olmamızı sağlayan değerleri bir araya getiren biri." diye konuştu.
Son olarak geçtiğimiz pazar günü Fransa Açık Tenis Turnuvasını kazanan 34 yaşındaki Nadal, bu şampiyonlukla kariyerinin 20. grand slam zaferine ulaşmıştı.
İspanya'da devlet tarafından kişiye özel tanınan en üst düzey onur olan üstün liyakat nişanı geçmişte futbolculardan Andres Iniesta ve Iker Casillas'a, kanocu Davil Cal'a ve kayakçı Blanca Fernandez Ochoa'ya da verilmişti.
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