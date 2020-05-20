İspanyol forvet sağlık sebeplerinden dolayı futbolu bıraktı

Aduriz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zaman geldi, maalesef vücudum (artık yeter) dedi. Bir çok kez, (sen karar vermeden futbol seni bırakır) diye söyledim. Dün doktorlar ameliyat olmamı söylediler. Bugünün işini yarına bırakmamak gerekir. Günlük hayatımı en iyi şekilde normal yaşamam için kalçama protez takılacak." ifadelerini kullandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına atıfta bulunan Aduriz, "Maalesef çok daha zor ve acılı bir dönemden geçiyoruz. Telafisi olmayan acılar bırakan salgına karşı hepimiz mücadeleye devam etmeliyiz. Bu yüzden benim için endişe etmeyin, bu sadece bir anekdot." açıklamasında da bulundu.
İspanyol futbolcu, "Hayal ettiğimiz sonları unutalım çünkü veda etmek için zamanımız olacak." diyerek, baştan sona "unutulmaz olan futbol kariyerini sonlandırdığını" duyurdu.
Futbolcu kariyeri boyunca Athletic Bilbao, Valencia, Mallorca ve Valladolid kulüplerinde forma giyen Aduriz, 13 kez Milli Takım formasıyla resmi maça çıktı.
Aduriz, 2016 aralık ayında Makedonya'ya karşı oynanan maçta attığı golle, 35 yaş 275 gün ile İspanya Milli Takımı'nın en yaşlı gol atan futbolcusu olarak tarihe geçmişti.
Aduriz, lig, ulusal ve uluslararası turnuvalarda toplam 773 maçta 285 gol attı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ile yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Türkiye Futbol Federasyonu'na 7 takımın yaptığı küme düşmenin kaldırılması önerisi ile ilgili TRT Spor'a konuştu. Düşmenin kaldırılması sonrasında alt sıralardaki takımların mücadele gücünün düşeceği yorumlarına karşı Kartal, "Düşme hattında yer alan takım, bir sonraki sezon gelirlerden düşük bir bedel alabilir. Alttan 3 takım, 5'er milyon almayacak şekilde bir kriter koyarsınız, çekişme devam eder." önerisinde bulundu.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Lecce, futbolcuların ertelenen mart ayı maaşlarını takımın küme düşmemesi halinde ödeyecek.
İtalya Futbol Federasyonu, sezonun tekrar ertelenmesi durumunda Serie A'da playoff ve playout sisteminin devreye gireceğini açıkladı.
Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, bazı branşlarda küçülme kararı alınacağını geçtiğimiz hafta divan kurulu toplantısında dile getirmişti. Sarı-Lacivertlilerin daralmaya gideceği branşlardan biri de basketbol. Fransız basını, Nando de Colo'nun, yönetimin maaş indirimi teklifini kabul etmeyeceğini ve takımdan ayrılacağını yazdı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği Vakfı, video konferans aracılığıyla saat 14:00'te toplantı yapacak.
Aytemiz Alanyaspor'un milli futbolcusu Efecan Karaca, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini söyledi.