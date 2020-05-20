İspanyol ekibinden Uğurcan'a 20 milyon Euro

Neredeyse her maçta kalesinde devleşen ve Avrupa'nın dikkatini çeken genç kaleci için İspanyol ekibi Sevilla harekete geçti.
İsmi uzun süredir İngiliz ekipleri Liverpool, Tottenham ve Leicester City ile ciddi şekilde anılan 24 yaşındaki eldiven için Sevilla'nın gözünü kararttığı öğrenildi. İspanyollar ilk başta 15 milyon Euro'luk öneri ile gelse de son olarak Milli file bekçisi için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Resmi teklif bekleniyor Adeta devler arasında Uğurcan için transfer savaşı verilirken, en istekli takımın Sevilla olduğu vurgulandı. İlgiden memnun olan yönetim de gelecek resmi teklifleri beklemeye başladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, menacerler aracılığıyla gelen önerileri tek tek geri çeviriyor ve sadece resmi teklifleri değerlendireceklerini belirtiyor.
Koronavirüs indirimi!
Karadeniz devinin Başkanı Ahmet Ağaoğlu devre arasında Uğurcan için 20 milyon Euro'luk resmi teklifi reddettiklerini bizzat açıklamıştı. Yönetimin hedefi Milli eldiveni en az 30 milyon Euro'luk bedelle Türkiye rekoru kırarak Avrupa'ya göndermekti. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Trabzonspor'un bu planını da gölgeledi. Etkilenen futbol ekonomisi nedeniyle yönetimin bu rakamda büyük fedakârlıklar yapabileceği ve konuşulan rakamları kabul edebileceği öğrenildi.
Uğurcan Çakır için Ajax da devrede
Genç oyuncuları parlatıp devlere göndermesi ile tanınan Hollanda devi Ajax'ın da Uğurcan'ın peşinde olduğu kaydedildi. 24 yaşındaki kaleciyi yakından takip eden Kırmızı Beyazlılar transfer döneminde bir hamle yapabilir.
(Fanatik)
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