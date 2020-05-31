İspanyol basını yazdı: Brezilyalı stoper Fenerbahçe'ye!

AKŞAM
31 yaşındaki stoper, Emre Belözoğlu’nun 25 yaş altı kriterlerini karşılamasa da maliyeti uygun, bonservisi elinde olduğu için iyi bir seçenek olarak duruyor.
ISLA ARJANTİN'E
Öte yandan eşi Gala Caldirola, Tango’ya sürüklüyor. Arjantin TNT Spor Kanalı, Isla’nın eşinin dans yarışmasına katılmak ve televizyon kariyeri yapmak için kocasını Boca’ya gitmeye ikna ettiğini öne sürdü.
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Şampiyonlar Ligi finali için güvence: “Hiçbir şey belli değil. Bu konudaki haberler kirli propaganda. UEFA'nın 17 Haziran'da toplantısı var. Herkes emin olsun ki Türkiye bu işten bir şey kaybetmeyecek.”
Vedat Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar, Kosova basınına konuştu: “Vedat hakkında bilgi isteyen kulüpleri Fenerbahçe ile paylaştım. Vedat'la ilgilenen ve benimle iletişime geçen kulüplerin isimlerini veremem ama İspanya, İngiltere ve İtalya'dan kulüpler olduğu bilgisini verebilirim.”
Kolombiyalı forvet, vatandaşı için bizzat devreye girdi. Galatasaray, Mariano'nun ayrılacak olması sebebiyle Atletico Madrid'in sağ bekini listesine koydu. Falcao da Arias'la görüşerek onu Aslan'a gelmeye ikna etti.
Türkiye ve EuroLeague'de sezonun resmen sona ermesinin ardından Fenerbahçe Beko'da belirsizlikler devam ediyor. İşte Fenerbahçe Beko'dan son gelişmeler...
Kongo basını, milli futbolcumuz Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton'ın Luyindama'yı transfer etmek istediğini iddia etti.
Andone'yi gönderecek olan Galatasaray, Falcao'yu yedekleyecek golcüyü Belçika'da buldu. Cim-Bom'un hedefinde Kortrijk'in genç golcüsü Moffi var.
Bir dönem Galatasaray forması giyen eski Alman futbolcu Rüdiger Abramczik, Fenerbahçe'nin 10 numarası Max Kruse için övgü dolu ifadelerde bulundu.