İspanyol basını yazdı: Brezilyalı stoper Fenerbahçe'ye!

İspanyol basını sezon sonunda Espanyol ile sözleşmesi biten Naldo'nun Fenerbahçe'den teklif aldığını iddia etti.

AKŞAM

31 yaşındaki stoper, Emre Belözoğlu’nun 25 yaş altı kriterlerini karşılamasa da maliyeti uygun, bonservisi elinde olduğu için iyi bir seçenek olarak duruyor.

ISLA ARJANTİN'E

Öte yandan eşi Gala Caldirola, Tango’ya sürüklüyor. Arjantin TNT Spor Kanalı, Isla’nın eşinin dans yarışmasına katılmak ve televizyon kariyeri yapmak için kocasını Boca’ya gitmeye ikna ettiğini öne sürdü.

