İspanyol basını, Real Betis'in Sofiane Feghouli'yi istediğini yazdı

SOFİANE Feghouli için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. İspanyol basınına yansıyan haberlere göre Real Betis, 30 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istiyor.

AKŞAM



Supersport. com, kadrosunda Nabil Fekir ve Diego Lainez gibi isimler bulunduran La Liga ekibinin Feghouli’yi de kadrosuna katarak gücüne güç katmak istediğini belirtti. Haberin içeriğinde; Galatasaray’ın Soso için 10 milyon euro bonservis istediğine değinildi. Feghouli’nin Katar ve Arabistan’dan da talip olduğu vurgulandı. G.Saray’da şu ana kadar 101 maça çıkan Feghouli, 26 gol, 22 asistlik performans ortaya koydu.