İspanyol basını Mesa'nın Galatasaray'a transfer olduğunu yazdı

Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı Kırmızılılar, Sevilla'dan Ever Banega'yı kadrosuna katmaya çalışsa da İspanyol basını farklı bir iddiayı gündeme getirdi.

Sevilla'nın ilgilendiği Fernando için Roque Mesa'nın takasta kullanılacağı belirtildi. İspanyol ekibi, Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando için ısrarını sürdürüyor.

Marca'nın haberine göre, bu transfer için iki kulübün görüşmelerinde Roque Mesa ismi gündeme geldi.

Sevilla ile Galatasaray'ın Mesa'nın da içinde bulunduğu takas formülü üzerinde pazarlık yaptığı iddia edildi.

İspanyol orta saha oyuncusunun artık takımda forma şansı bulamayacağını belirten ABC Gazetesi ise, tecrübeli oyuncunun Galatasaray'a transfer olacağını öne sürdü.

Geçen sezon Sevilla formasıyla 49 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 3 kez ağları sarstı, 5 de gol pası verdi. (TRTspor)