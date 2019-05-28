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28 Mayıs 2019 Salı 12:21 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 12:24

İspanya'da şike operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İspanya'da şike operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İspanyol futbolunda yürütülen şike soruşturması kapsamında aralarında bazı futbolcuların ve kulüp yöneticilerinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İspanyol basınının Ulusal Polis kaynaklarına dayandırarak verdikleri haberlerde, eski Real Madridli İspanyol futbolcu Raul Bravo'nun şikeyle ilgili söz konusu suç örgütünün başındaki isim olduğu iddia edildi. 

Gözaltına alınanların arasında La Liga takımlarından Getafe'de oynayan Samuel Saiz Alonso ve 2. ligdeki Deportivo'da forma giyen İnigo Lopez Montana ile eski futbolculardan Borja Hernandez ve Carlos Aranda'nın da olduğu bildirildi.

Ayrıca 2. ligde mücadele eden Huesca kulübünün başkanı Agustin Lasaosa ile kulüp doktoru Juan Carlos Galindo Lanuza'nın da gözaltına alındığı kaydedildi.

Şike soruşturması kapsamında gözaltına alınanların, suç örgütü oluşturma, yolsuzluk ve para aklamakla suçlandıkları belirtildi. 

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