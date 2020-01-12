İspanya Süper Kupası Real Madrid'in

Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Stadı'nda oynanan final maçında Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Karşılaşmada normal süre golsüz sona erdi. Uzatma dakikalarında da gol olmadı ancak Real Madrid'den Valverde 110. dakikada kırmızı kart gördü.
Penaltı atışlarında Real Madrid adına Carvajal, Radrygo, Modric ve Sergio Ramos topu ağlarla buluşturdu. Atletico Madrid'de ise Saul ve Thomas penaltı atışlarını kaçırırken Trippier'in attığı gol galibiyet için yeterli olmadı.
Real Madrid bu sonuçla 12. kez kupayı müzesine götürmüş oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti ve Olimpiyatlara katılmaya hak kazandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'yı mağlup ederek, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.
Juventus'un Roma ile karşı karşıya geldiği maçta Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın sakatlanması Türk futbolseverleri şoke etti.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Ali Koç, Sportif direktör Damien Comolli'nin Simon Falette transferinin ardından twitter hesabı açıp açıklamalar yapmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, daha önce geriden gelerek şampiyon olduklarını anımsatarak, bunu tekrar yapabileceklerine inandığını söyledi.
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