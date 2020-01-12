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aksam.com.tr
  • 12 Ocak 2020 Pazar 23:47
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  • 12 Ocak 2020 Pazar 23:48

İspanya Süper Kupası Real Madrid'in

İspanya Süper Kupası Real Madrid'in

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İspanya Süper Kupası'nın sahibi Real Madrid oldu...

Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Stadı'nda oynanan final maçında Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Karşılaşmada normal süre golsüz sona erdi. Uzatma dakikalarında da gol olmadı ancak Real Madrid'den Valverde 110. dakikada kırmızı kart gördü.

Penaltı atışlarında Real Madrid adına Carvajal, Radrygo, Modric ve Sergio Ramos topu ağlarla buluşturdu. Atletico Madrid'de ise Saul ve Thomas penaltı atışlarını kaçırırken Trippier'in attığı gol galibiyet için yeterli olmadı.

Real Madrid bu sonuçla 12. kez kupayı müzesine götürmüş oldu.

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