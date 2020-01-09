İspanya Süper Kupa yarı finalinde Real Madrid, Valencia'yı saf dışı bıraktı

İspanya Süper Kupası yarı final mücadelesinde Real Madrid, Valencia'yı 3-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Real Madrid ile Valencia, King Abdullah Sports City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Real Madride turu getiren golleri 15. dakikada Toni Kroos, 39. dakikada Isco ve 65. dakikada Luka Modric kaydetti. Valencia'nın tek golünü ise 90. dakikada Dani Parejo attı. Diğer yarı final karşılaşmasında Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek.
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