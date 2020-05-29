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aksam.com.tr
  • 29 Mayıs 2020 Cuma 18:25
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İspanya LaLiga'da dönüş tarihi belli oldu

İspanya LaLiga'da dönüş tarihi belli oldu

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İspanya Ligi La Liga, 11 Haziran'da Sevilla-Real Betis derbisi ile başlıyor.

İspanya'da futbol 3 aylık bir ardından 11 Haziran'da başlıyor. İspanya Hükümeti, dönüş kararını duyururken; lig Sevilla ile Real Betis arasındaki yerel derbiyle başlayacak. 2019-2010 sezonu ise 19 Temmuz'da sona erecek.

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