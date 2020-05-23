İspanya La Liga'nın dönüş tarihi açıklandı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'nın ne zaman başlayacağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İspanyol medyasına konuşan Başbakan Sanchez, 2019-2020 La Liga sezonunun 8 Haziran'dan itibaren devam edeceğini açıkladı. Sanchez, "İspanya ne gerekiyorsa yaptı ve şimdi herkes için yeni ufuklar zamanı. Günlük aktivitelerin çoğunu yeniden başlatma ve kurtarma zamanı. 8 Haziran'dan itibaren futbol ligi geri dönecek"şeklinde konuştu.

İlk oynanacak maçın ise Sevilla ve Real Betis karşılaşması olduğu belirtildi.