  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 23 Mayıs 2020 Cumartesi 15:53
  • |
  • Son Güncelleme:

İspanya La Liga'nın dönüş tarihi açıklandı

İspanya La Liga'nın dönüş tarihi açıklandı

Paylaş

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'nın ne zaman başlayacağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İspanyol medyasına konuşan Başbakan Sanchez, 2019-2020 La Liga sezonunun 8 Haziran'dan itibaren devam edeceğini açıkladı. Sanchez, "İspanya ne gerekiyorsa yaptı ve şimdi herkes için yeni ufuklar zamanı. Günlük aktivitelerin çoğunu yeniden başlatma ve kurtarma zamanı. 8 Haziran'dan itibaren futbol ligi geri dönecek"şeklinde konuştu.

İlk oynanacak maçın ise Sevilla ve Real Betis karşılaşması olduğu belirtildi. 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Beşiktaş'ta Quaresma'nın isteği kabul edilmedi

title

Emre Belözoğlu Nuri Şahin'den transfer sözü aldı

title

Real Madrid'de Mbappe out, Mane in

Kenan Sofuoğlu'nun belgeseli yarın yayınlanacak!

SPOR GÜNDEMİ

Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de
Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de

Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de

Galatasaray'la yıllık 1.2 milyon euro ücret artı 500 bin euro imza parasına 3 sezonluk anlaşan Mert Hakan Yandaş'a, Fenerbahçe yıllık 1.5 milyon euro artı imza parası önerdi. Pazarlıkları yapan menajer masadan el sıkışarak kalktı. Emre Kılınç'la da görüşmeler sürüyor.

Açıklama geldi! 'F.Bahçe beni Haziran'da istiyor'
Açıklama geldi! 'F.Bahçe beni Haziran'da istiyor'

Açıklama geldi! 'F.Bahçe beni Haziran'da istiyor'

Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin kendisini Süper Lig'in kalan 8 haftasında takımın başında görmek istediğini söyledi. Hırvat teknik adam, virüsün seyrinin buna şimdilik izin vermediğini de belirtti.

Fenerbahçe'den Nuri Şahin sürprizi
Fenerbahçe'den Nuri Şahin sürprizi

Fenerbahçe'den Nuri Şahin sürprizi

Fenerbahçe'de sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, ilk transferi için sözü aldı.

Trabzonspor'un yıldızı elden kaçıyor
Trabzonspor'un yıldızı elden kaçıyor

Trabzonspor'un yıldızı elden kaçıyor

Yönetimin tüm çabasına rağmen yıldız futbolcunun menajerinin her görüşmede farklı problemler çıkarttığı ve taraflar arasındaki iplerin artık kopma noktasına geldiği öğrenildi. Novak'ın menajeri de oyuncusunu Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'e önerdi.

Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi
Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi

Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sonra erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor. Yıldız oyuncuya, "Seni Galatasaray'da görmek istiyoruz" mesajı gönderildi.

F.Bahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya
F.Bahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya

F.Bahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya

Hırvatistan Ligi'nde takımı NK Ojisek 5. sırada olmasına rağmen rakipsiz bir şekilde gol krallığına yürüyen Mirko Maric için iki büyük kulüp transfer yarışına girdi. Fenerbahçe ve Beşiktaş 25 yaşındaki forvet için girişimlerini sürdürürken oyuncunun, Almanya ve İtalya'dan da talipleri bulunuyor.

Terim iki yıldız hakkında kararını verdi
Terim iki yıldız hakkında kararını verdi

Terim iki yıldız hakkında kararını verdi

Pek çok kulübün scout (izleme) ekibi tarafından takip edilen 17 yaşındaki Emin ve 19 yaşındaki Ali Yavuz, önümüzdeki sezondan itibaren A takımda ciddi süreler alacak. Galatasaray'ın hocası, Ozan Kabak gibi bu iki gencin erkenden satılmasını kesinlikle istemediğini yönetime iletti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.