İspanya La Liga'nın dönüş tarihi açıklandı

İspanyol medyasına konuşan Başbakan Sanchez, 2019-2020 La Liga sezonunun 8 Haziran'dan itibaren devam edeceğini açıkladı. Sanchez, "İspanya ne gerekiyorsa yaptı ve şimdi herkes için yeni ufuklar zamanı. Günlük aktivitelerin çoğunu yeniden başlatma ve kurtarma zamanı. 8 Haziran'dan itibaren futbol ligi geri dönecek"şeklinde konuştu.
İlk oynanacak maçın ise Sevilla ve Real Betis karşılaşması olduğu belirtildi.
Galatasaray'la yıllık 1.2 milyon euro ücret artı 500 bin euro imza parasına 3 sezonluk anlaşan Mert Hakan Yandaş'a, Fenerbahçe yıllık 1.5 milyon euro artı imza parası önerdi. Pazarlıkları yapan menajer masadan el sıkışarak kalktı. Emre Kılınç'la da görüşmeler sürüyor.
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin kendisini Süper Lig'in kalan 8 haftasında takımın başında görmek istediğini söyledi. Hırvat teknik adam, virüsün seyrinin buna şimdilik izin vermediğini de belirtti.
Fenerbahçe'de sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, ilk transferi için sözü aldı.
Yönetimin tüm çabasına rağmen yıldız futbolcunun menajerinin her görüşmede farklı problemler çıkarttığı ve taraflar arasındaki iplerin artık kopma noktasına geldiği öğrenildi. Novak'ın menajeri de oyuncusunu Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'e önerdi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sonra erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor. Yıldız oyuncuya, "Seni Galatasaray'da görmek istiyoruz" mesajı gönderildi.
Hırvatistan Ligi'nde takımı NK Ojisek 5. sırada olmasına rağmen rakipsiz bir şekilde gol krallığına yürüyen Mirko Maric için iki büyük kulüp transfer yarışına girdi. Fenerbahçe ve Beşiktaş 25 yaşındaki forvet için girişimlerini sürdürürken oyuncunun, Almanya ve İtalya'dan da talipleri bulunuyor.
Pek çok kulübün scout (izleme) ekibi tarafından takip edilen 17 yaşındaki Emin ve 19 yaşındaki Ali Yavuz, önümüzdeki sezondan itibaren A takımda ciddi süreler alacak. Galatasaray'ın hocası, Ozan Kabak gibi bu iki gencin erkenden satılmasını kesinlikle istemediğini yönetime iletti.