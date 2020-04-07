İspanya La Liga'da 1 milyar Euro'luk zarar endişesi

İspanya La Liga başkanı Javier Tebas, sezonun tekrar başlamaması durumunda 1 milyar euro; sezonun seyircisiz maçlarla tamamlanması halinde ise 350 milyon euro zarar edeceklerini açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle sportif aktiviteler durunca profesyonel kulüpler de maddi olarak zor günler geçirmeye başladı. Her gün farklı ülke ve takımlardan maaşlarda indirim haberleri gelirken İspanya'da da çok çarpıcı bir tablo ortaya çıktı.

İspanya La Liga başkanı Javier Tebas yaptığı açıklama ile maddi krizin sportif anlamda ne kadar büyük olduğunu ortaya koydu. Tebas, sezonun tekrar başlamaması durumunda 1 milyar euro; sezonun seyircisiz maçlarla tamamlanması halinde ise 350 milyon euro zarar edeceklerini açıkladı.

En son çıkan haberlerde Barcelona'da futbolcular ve teknik heyet maaşlarında yüzde 70 indirim yapmayı kabul etmişlerdi.