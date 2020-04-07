İspanya La Liga'da 1 milyar Euro'luk zarar endişesi

Koronavirüs salgını nedeniyle sportif aktiviteler durunca profesyonel kulüpler de maddi olarak zor günler geçirmeye başladı. Her gün farklı ülke ve takımlardan maaşlarda indirim haberleri gelirken İspanya'da da çok çarpıcı bir tablo ortaya çıktı.
İspanya La Liga başkanı Javier Tebas yaptığı açıklama ile maddi krizin sportif anlamda ne kadar büyük olduğunu ortaya koydu. Tebas, sezonun tekrar başlamaması durumunda 1 milyar euro; sezonun seyircisiz maçlarla tamamlanması halinde ise 350 milyon euro zarar edeceklerini açıkladı.
En son çıkan haberlerde Barcelona'da futbolcular ve teknik heyet maaşlarında yüzde 70 indirim yapmayı kabul etmişlerdi.
Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Portekiz'in A Bola Gazetesi, Sarı-Lacivertlilerin teknik direktörlük için Laurent Blanc, sportif direktör görevi için ise Ariedo Braida'yı transfer edeceğini yazdı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde yakın arkadaşı olan İtalyan gazeteci Alessandro Rialti, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig'in kalan bölümü için TFF'nin nasıl bir çözüm planı düşündüğü şeklindeki soruyu yanıtlayan Özdemir, "Sürecin uzaması halinde neler yapılabileceği ile ilgili değişik senaryolarımız var ancak şu aşamada bunlarla ilgili herhangi bir spekülasyon yaratmamız doğru olmaz." dedi.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan stoperleri markaja alan yönteimin öncelikli hedefleri Atalanta'lı Palomino ve Schalke'li Stambouli. İki yıldızın da menajerleriyle temasa geçildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yaptırdığı son koronavirüs testinin sonucu belli oldu.
Beşiktaş'ta beklenen oldu ve yönetim kurulu, maaş indirimi konusunda futbolcularla görüşmelere başlama kararı aldı.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sosa ve Novak ile prensip olarak anlaşmış durumdayız." dedi.