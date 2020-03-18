İspanya Futbol Federasyonu, Kral Kupası'nı seyircili oynatmak istiyor

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, liglerinin başlama tarihinin henüz netleşmediğini söyleyerek Kral Kupası finalini seyircili oynatmak istediklerini söyledi.

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales askıya alınan La Liga ve Kral Kupası'nın son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Rubiales her iki turnuva için de şu anda belirlenen bir tarih olmadığını belirterek, "Kararımız henüz oluşmadı. Gelişmelere göre hareket edilecek. Kral Kupası için daha önce 31 Mayıs tarihini belirlemiştik ve hatta Kraliyet Hanedanı'na da böyle bildirmiştik. Ancak 10 günlük süreçte yaşananlar bu kararı da değiştirtti." ifadelerini kullandı.

Rubiales özellikle Athletic Bilbao - Real Sociedad arasında oynanacak Kral Kupası finalinde ise kesinlikle seyircili maç düşündüklerini ve planlamalarını da buna göre yapacaklarını belirtti.