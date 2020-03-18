İspanya Futbol Federasyonu, Kral Kupası'nı seyircili oynatmak istiyor

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales askıya alınan La Liga ve Kral Kupası'nın son durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Rubiales her iki turnuva için de şu anda belirlenen bir tarih olmadığını belirterek, "Kararımız henüz oluşmadı. Gelişmelere göre hareket edilecek. Kral Kupası için daha önce 31 Mayıs tarihini belirlemiştik ve hatta Kraliyet Hanedanı'na da böyle bildirmiştik. Ancak 10 günlük süreçte yaşananlar bu kararı da değiştirtti." ifadelerini kullandı.
Rubiales özellikle Athletic Bilbao - Real Sociedad arasında oynanacak Kral Kupası finalinde ise kesinlikle seyircili maç düşündüklerini ve planlamalarını da buna göre yapacaklarını belirtti.
LİGİN ilk 9 haftalık bölümünde 16 puan toplayan ve ikinci yarının ilk 9 haftasında aynı rakiplerine karşı oynadığı maçlarda hanesine 21 puan yazdırıp, ilk yarıdaki performansını geride bırakan Trabzon, ayrıca ligin ikinci yarısında mağlubiyet yüzü görmedi.
FENERBAHÇE ile ismi anılan Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın, Altay yönetimiyle görüştüğü ve ayrılmak için izin istediği belirtildi.
İNGİLİZ basını, Beşiktaş'ın, Aston Villa'da forma giyen eski Kasımpaşa oyuncusu Mahmut Trezeguet'le görüştüğünü iddia etti.
Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ilk kez ertelenebileceğini söyledi. Japon halkının 3'te 2'si de Olimpiyatların ertelenmesi konusunda görüş bildirdi.
UEFA, EURO 2020'nin 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenleneceğini açıkladı. UEFA ayrıca Devler Ligi finalinin 27 Haziran'da, Avrupa Ligi finalinin 2021'Eise 24 Haziran'da oynanmasını teklif etti.
Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesinin fesh edildiğini KAP'a bildirdi.
Koronavirüs önlemleri sebebiyle askıya alınan liglerden İngiltere Premier Lig'de sezonun iptal kararı alınması halinde kulüpler ve yayıncı kuruluşlar arasında ciddi husumetlerin doğabileceği iddia ediliyor.