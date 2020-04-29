İspanya Bisiklet Turu Hollanda'da başlamayacak

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Cimbom şokta! 'Anlaşma tamam' deniyordu ama oyuncunun az önce yaptığı açıklama... Cimbom şokta! 'Anlaşma tamam' deniyordu ama oyuncunun az önce yaptığı açıklama... Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve adı Galatasaray'la anılan Erdoğan Yeşilyurt, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, “Menajerimi arayanlar varmış. Benim ilk tercihim Sivasspor” dedi.

Fenerbahçe'ye 2001'li golcü geliyor Fenerbahçe'ye 2001'li golcü geliyor Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Santos ile olan sözleşmesinin sonuna gelen ve 'Yeni Firmino' olarak tamamlanan Yuri Alberto'yu kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı orona virüsü (Covid-19) salgını Galatasaray'ın transfer stratejisini değiştirdi. Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt üçlüsü ile Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan'ı bonservissiz kadrosuna katmaya hazırlanan Aslan, listesine Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'i de ekledi.

Resti çekti: O paraya Fenerbahçe'de oynarım Resti çekti: O paraya Fenerbahçe'de oynarım Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, kulübün yüzde 30'luk maaş indirimi teklifine sert çıktı. Tecrübeli futbolcu konuyla ilgili menajerine “O kadar indirim yapacak olsam Fenerbahçe'de oynarım” dedi.

Galatasaray'da 130 milyon TL'lik dev operasyon Galatasaray'da 130 milyon TL'lik dev operasyon Galatasaray'da yönetim dev bir ekonomik plana imza atmak üzere. Oyunculardan, ücretlerinde yüzde 30 indirim isteyen sarı kırmızılılar, ayrıca yıllık ücretleri 130 milyon TL'yi bulan Mariano, Selçuk, Nagatomo, Diagne, Maicon, Babel, Seri ve Andone'yi gönderecek.

Sergen'den yönetime: Onunla ilgili planlarım var, göndermeyin Sergen'den yönetime: Onunla ilgili planlarım var, göndermeyin Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlı yönetimden Oğuzhan Özyakup'un gelecek sezon takımda tutulmasını istedi. Başarılı antrenör, 27 yaşındaki orta sahayla ilgili “Onunla ilgili önemli planlarım var, potansiyelini ortaya çıkarmamız lazım” dedi.