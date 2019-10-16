İsmail Ünal, Abdullah Avcı'ya inanıyor

AKŞAM

KARTAL’DA 20 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa adaylığını koyan İsmail Ünal, “Başkan adaylığını açıklamamın temel nedeni kulübün aktifinde olmamız ve borçlanmada yer almamamız. Fabrika ayarlarına dönmek için adayız, Süleyman Seba anlayışına dönmek için adayız. Borcu yönetmek sanattır, biz de bu sanatın işçiyiz. Finans uzmanlarıyla çalışıyoruz. İdari işler, mali konular kadar önemli. Mehmet Özdilek perşembe günü listedeydi. Kendisine değerli bir teklif yapıldı. Düşüncesi bizimledir. Birkaç arkadaşla görüşme halindeyiz. Beşiktaş’ın teknik adamı başarılı teknik adamdır. Sezon yeni başladı. Sakat ve cezalı oyuncular oldu. Kadro tam bir araya gelemedi. Ben Abdullah Avcı’nın başarılı olacağına inanıyorum” dedi.