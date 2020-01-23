İsmail Köybaşı perdeyi açtı, Granada son 16'ya yükseldi

İspanya Kral Kupası Son 32 Turu maçında Badalana ile Granada karşı karşıya geldi. Estadi Municipal de Badalona'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Granada, uzatmalar sonucunda 3-1 kazandı.
Granada, 2. dakikada Roberto Soldado'nun asisti ve İsmail Köybaşı'nın golüyle öne geçti. İsmail Köybaşı, 37. dakikada sakatlanarak yerini Antonio Puertas'a bıraktı.
Badalona, 56. dakikada Robuste Miquel'in golüyle maçı uzatmalara taşıdı.
Granada, 102. dakikada Maxime Gonalons ve 110. dakikada Carlos Fernandez'in golüyle mücadeleyi 3-1 kazandı.
Granada, bu sonuçla birlikte adını son 16 takım arasına yazdırmayı başardı.
(Sporx)
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