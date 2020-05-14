İsmail Köybaşı: 'İspanya'da beni Bale ile kıyasladılar'

Beşiktaş'ta geçen 7 sezonun ardından Fenerbahçe’ye transfer olan ve daha sonra İspanya'nın yolunu tutan İsmail Köybaşı, Fanatik Gazetesi'ne açıklamalar yaptı.
"La Liga’da ilk etapta zorlanmıştım. Şimdi dilimi geliştiriyorum. Granada’da 1+1 yıllık sözleşmem var. Sezon sonunda oturup konuşacağız," diyen İsmail, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Haftada üç defa internet üzerinden İspanyolca ders alıyorum. Takım arkadaşlarımla anlaşabiliyorum. Hatta bir maçtan sonra da İspanyolca röportaj verdim. İspanya’da büyük yankı uyandırdı. Herkes tarafından takdirle karşılandı. Çabaladığınızı görüyorlar. Bu onlar için önemli. Bu konuda Real Madrid’li Gareth Bale’e kızgınlar. Yıllardır İspanyolca öğrenmediği için. Bu konuda beni Bale’le kıyasladılar" ifadelerini kullandı.
EN ZORLANDIĞI FUTBOLCU
Kariyeri boyunca en zorlandığı oyuncunun ise Andriy Shevchenko olduğunu belirten İsmail, "Beşiktaş’tayken İnönü Stadı’nda Dinamo Kiev’le oynadığımız maçta karşılıklı oynamıştık. Onun bu kadar kuvvetli olduğunu bilmiyordum. Mücadele ettiğiniz anda bunu hissediyorsunuz. Aşırı kuvvetliydi. Ek olarak kariyerimdeki en iyi karşılaşmam, Old Trafford’taki Manchester United maçıydı. Bireysel olarak neredeyse yaptığım her hareket olumluydu. Uzun senelerde yenilmiyorlardı ama onları 1-0 yenmiştik" dedi.
SERGEN YALÇIN YORUMU
Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a çok yakıştığını söyleyen İsmail, “Sergen Hoca'nın imza törenini izledim. Konuştuğu sırada kelimeleri seçerken zorlandığını gördüm. Onu hiç bu kadar mutlu ve çekingen görmemiştim. O günkü heyecanını anlayabiliyorum. Camiayla bütünleşen bir futbolcuydu, şimdi hoca oldu. Bence çok yakıştı" yorumunu yaptı.
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