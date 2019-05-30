İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu

Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Okan Buruk'un ayrılık kararının ardından yeni teknik direktörünü buldu.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran İsmail Kartal ile anlaşma sağladı.

Karadeniz ekibinin başkanı Hasan Kartal, A Spor'a canlı yayınına bağlanarak "Hoca işimiz bitti. Soy adımız aynı olsun diye öyle düşündük." açıklamasını yaptı.

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'nin gündeminde olan Vedat Muriqi'nin takımda kalmasını istediğini söyleyen Hasan Kartal, "Vedat Muriqi'yi hocamız beğeniyor. O da kalmasından yana ama ne yapacağımızı bilmiyoruz." diye konuştu.

(Sporx)