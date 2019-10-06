İsmail Kartal: Neden VAR'a gidilmiyor?

VAR'a gidilmemesine tepki gösteren Kartal, "Net penaltı! Haftalardır konuşmadım hakemler hakkında, böyle bir durum var ama VAR'a gidilse net penaltı! Maç 2-0 olacak!" ifadelerini kullandı.

Penaltı pozisyonundaki kararın kabul edilemeyeceğini söyleyen teknik adam, "Oyuncularımız penaltı vesaire itiraz ederken, yerleşik düzenimizi alamadan ilk golü yedik. Bir şanssızlık yaşıyoruz ama oyuncularımızı coşkularından dolayı tebrik ediyorum. Rizespor olarak mağlubiyeti hak etmedik. Madem VAR sitemi var, niye VAR'a gidilmiyor? İçeride tekrar tekrar izledik, net penaltı. İçeride ve dışarıda böyle hatalardan dolayı mağlup oluyoruz, puan kaybediyoruz" dedi.