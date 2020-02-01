İsmail Kartal: Hakem golden önce faulü görmedi

Kartal, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, karşılaşma öncesi ne yapacaklarını iyi hesapladıklarını kaydetti.
İlk yarıda Beşiktaş'ın iyi olduğunu kaydeden Kartal, "İkinci yarı ise rakibin pas yaparak üzerlerimize gelmesini pas yaparak engelledik. Golün dışında pozisyon vermedik. Yakaladığımız pozisyonları gole çevirsek maçı biz kazanabilirdik. Rakibin 60. dakikadan sonra oyundan düştüğünü biliyorduk. Pozisyonları yakaladık ama olmadı. Taraftarlarımızı mutlu edemedik. İnşallah gelecek haftalarda onları sevindiririz." diye konuştu.
Maçın hakemine de değinen Kartal, "Golden önce faul var ama hakem aleyhimize veriyor. Maçın genelini herkes izledi. Biz bugün net pozisyonlara girdik. Objektif olmak gerekirse oyunun hakkı beraberlikti. Bu mağlubiyeti hak etmedik." ifadelerini kullandı.
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