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  3. İsmail Kartal: Göztepe maçından en kötü 1 puan almak istiyoruz

İsmail Kartal: Göztepe maçından en kötü 1 puan almak istiyoruz

İsmail Kartal: Göztepe maçından en kötü 1 puan almak istiyoruz

Süper Lig'in 4'üncü haftasında evinde Göztepe'yi konuk edecek Çaykur Rizespor, çalışmalarını sürdürdü. Antrenman öncesi konuşan teknik direktör İsmail Kartal, "İyi mücadele edip, iyi bir futbolla kazanmak istiyoruz" dedi.

Yeşil-mavili ekip Mehmet Cengiz Tesisleri'nde açılan yeni sahada gerçekleştiği kondisyon, ağırlık ve istasyon çalışması ile Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör İsmail Kartal, "Kendi evimizde Göztepe'ye karşı kazanmak için sahaya çıkacağız. Herkesin şiddetle puana ihtiyacı var. Hiçbir maç kolay değildir. Herkes bu ligde var olabilmek için mücadele ediyor. Her maçın kendine göre hikâyesi vardır. Biz de bu maçta iyi mücadele edip, iyi futbol oynayarak kazanmak istiyoruz. Kazanamazsak da en kötü 1 puan almak istiyoruz. Bu konuları oyuncularımızla yaptığımız antrenman ve toplantılarda dile getiriyoruz. Hafta sonu inşallah evimizde, taraftarlarımız önünde sahadan 3 puanla ayrılan taraf biz oluruz" diye konuştu.

Antrenmana milli takımlarda olan Dario Melnjak, kaleci Gökhan Akkan ve Braian Samudio katılmadı.

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