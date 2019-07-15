İsmail Kartal, Fenerbahçe'den istediği iki oyuncuyu açıkladı: Görüşmeler devam ediyor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, yeni sezon kamp çalışmaları devam ederken basın toplantısı gerçekleştirdi.

Kartal, Fenerbahçe'den iki ismi kiralık olarak kadroya katmak istediklerini söyledi.

"FREY VE BARIŞ'I İSTİYORUZ"

Tecrübeli teknik adam, transfer için konuşurken "Ben, aldığımız oyunculara birinci, ikinci, üçüncü oyuncu gözüyle bakmıyorum. Her gittiğim takımda genç oyunculara şans veren bir teknik direktörüm. Kim hak ederse onu oynatırım. 25 kişilik bir oyuncu grubumuz olacak. Gelecek oyuncular Rizespor yönetimiyle kontrat imzalayacaklar, onların oynayıp oynamayacaklarına ben ve ekibim, rakibe göre, gelişimlerine göre karar vereceğiz. Frey bizim kiralık almak istediğimiz bir oyuncu. Henüz kesinleşmiş bir şey yok. Başkanımız ve sportif direktörümüz bu konuda çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz Fenerbahçe'den hem Frey'i hem de Barış Alıcı'yı kiralık olarak istiyoruz. Bunları gerçekleştirebilirsek onları da aramızda görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.