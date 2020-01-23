İsmail Kartal: Bu maç çok konuşulur

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde;
"Bu maç bence çok konuşulur. Hakem alelacele bir düdük çaldı, devam etse sonradan VAR'a gidebilirdi. Maçtan sonra hakeme gittim, neden golü iptal ettiniz hocam dedim, kaleciye faul yok, öyle gördük dedim. Kaleciye faul var diye golü iptal ettim dedi, kaleciye faul yok. Böyle elenmek beni üzdü. Çıkarsın, Galatasaray iyi oynar, futbol ve pozisyon olarak senden iyi oynar, rakibini tebrik edersin, biz yine tebrik ediyoruz rakibimizi. Bu kaçıncı oluyor sezon başından beri, yazık. Bu kadar emek veriyoruz, yazık, günah. Buraya kadar gelen taraftarımızın, oyuncuların, bizim emeğimiz yazık. Bu şekilde elenmek bizi üzüyor. Bunun standartı neyse, herkese, her yerde, büyük, küçük bakılmadan, eşit ve adaletli kullanılması gerekir.
Galatasaray, 1-1’in rövanşında kendi sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı
Galatasaray, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Çaykur Rizespor'u rövanşta 2-1 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu.
Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rövanş maçları tamamlanırken, çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaştı.
Fenerbahçe, Tahkim Kurulu’nun verdiği karar sonrası resmi sitesinden açıklamada bulundu.
Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Fikret Orman, suskunluğunu bozdu ve önemli açıklamalarda bulundu.