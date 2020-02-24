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aksam.com.tr
  • 24 Şubat 2020 Pazartesi 23:52
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  • 24 Şubat 2020 Pazartesi 23:52

İsmail Kartal: Ben bunları hak etmiyorum!

İsmail Kartal: Ben bunları hak etmiyorum!

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Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir'e sahasında 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Maalesef son dakikada yediğimiz golle kaybettik. Taraftarlarımızdan kaybettiğimiz için özür diliyorum." dedi

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın başından sonuna kadar kaybetmemek, önce üç puan en kötü bir puan için oynadıklarını belirtti.

Rakibin 60. dakikadan sonra yorulacağını bildiklerini ifade eden Kartal, "Ligin en çok koşan takımı olduğumuzu biliyorduk. Bütün planlarımız tuttu. Maçı 70. dakikadan sonra kazanmayı hak eden oyun oynadık. Maalesef son dakikada yediğimiz golle kaybettik. Taraftarlarımızdan kaybettiğimiz için özür diliyorum. Oyuncuların mücadelesini kutluyorum." diye konuştu.

Alacakları bir puanın kendileri için moral olacağına dikkati çeken Kartal, "Bir maçımız eksik ve 24 puanımız var. Üç haftadır kaybediyoruz ve zor bir periyoda giriyoruz. Üzerimizde moral bozukluğu var. Biz profesyoneller bunu toparlayacağız." şeklinde konuştu.

Maç 1-1 devam ederken kendisi için "istifa" diye bağrılmasının üzüntüsünü yaşadığını aktaran Kartal, şunları kaydetti:

"Futbolun dışına çıkan şeyler. Burada herkesin bir hayatı, ekmek parası, kariyer planı var. Burada kul hakkı yeniliyor gibi görünüyor. Bu işi yapanları yaptıranları Allah'a havale ediyorum. Bu dünyada, öbür dünyada bedelini ödeyecekler. Ben işimi iyi yapmaya çalışıyorum. Bu takım ligin en iyi takımı, ekonomisi ve kadro derinliği ile en iyi takım ve bugün lider oldu. Bütçemiz belli. İstifa diye bağırarak takımın enerjisini alıyorlar. Ben bunları hak etmiyorum. 

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