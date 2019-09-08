İsmail Balaban kimdir, nereli? İsmail Balaban ve Ali Gürbüz karşı karşıya

İsmail Balaban ve Ali Gürbüz Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri finalinde mücadele ediyorlar. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 8 Eylül Pazar günü çeyrek final mücadeleleri ile saat 10.30'da başladı. Yarı finaller 15.00'da gerçekleşti. Şimdi final heyecanı yaşandı. Ali Gürbüz ve İsmail Balaban finale adınız yazdıran isimler oldular. İsmail Balaban 1987 yılında Antalya’da doğdu. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balabanın ikizidir.

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban 1987 yılında Antalya’da doğdu. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balabanın ikizidir.652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı.

GÜREŞ KARİYERİ

2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.

2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.