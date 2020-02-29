Ismael Diomande: Onlar sayesinde güvendeyiz

Çaykur Rizesporlu Ismael Diomande, Trabzonspor'a 5-2 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İkinci yarı kötü oynadıkları söyleyen Ismael Diomande "Bu şekilde oynamaya hakkımız yok. 45 dakikada 5 gol yenmez. Daha çok çalışmamız lazım, taraftarlarımızdan özür diliyoruz." dedi.

Türk askerlerinin şehit düşmesiyle ilgili konuşan Diomande "Türk askeri hayatını kaybetti, onlara rahmet diliyoruz. Ailelerine de sabır diliyoruz. Burası çok güzel bir ülke, biz onlar sayesinde burada güvendeyiz ve bu ülkeyi çok seviyoruz." diye konuştu.