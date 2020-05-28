Isla'ya erken gala

İlk ayrılık sezon sonu beklenmeden gerçekleşti. Mauricio Isla'nın aile yaşamındaki sıra dışı tutumundan rahatsız olan Sarı-Lacivertliler, flaş bir hamle yaptı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Şilili oyuncuyla 8 hafta kala yollar ayrıldı.

AKŞAM Özel Haber | Şafak GÖZMEN

Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Isla’yla ilgili flaş bir karar alındı. Son dönemde futboldan kopuk tavırlar sergileyen Isla’nın Güngören’de karantinada kalan eşinin yanına yönetimden izinsiz olarak gitmesi, takım disiplinine uygun hareket etmemesi ve eşiyle sosyal medyada çok fazla boy göstermesi Başkan Ali Koç ve yönetimini rahatsız etti. Bunun üzerine Sportif Direktör Emre Belözoğlu ile Isla arasında yapılan görüşmelerde yolların ayrılmasına karar verildi.

ÜÇ TANE DE KULÜP İSTİYOR

Bu kararın kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Sezon sonunda disiplinsiz davranışlarda bulunan bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor. Sportif Direktör Emre Belözoğlu’nun bu konuda bazı futbolcularla görüşmeler yapması bekleniyor. Isla’yı 3 takım istiyor. Cruz Azul, Boca Juniors ve Universidad de Chile... Bu üç kulüp 31 yaşındaki tecrübeli sağ beki kadrosuna dahil etmek için çalışmalarına başladı. Isla, kısa süre içinde yeni sezonda oynayacağı takım konusunda kararını verecek. İtalya’dan da tecrübeli oyuncu için gelen teklifler var.

PİYASA DEĞERİ 950 BİN EURO

2017 yılında İtalyan ekibi Cagliari’den Fener’e transfer olan Isla istenen performansı sergileyemedi. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon 25 resmi maçta 2 bin dakika sahada kalırken sadece 3 asisti bulunuyor. Tecrübeli sağ bek bu sezon 4 sarı, 1 kırmızı kart gördü. Şilili oyuncunun transfermarkt verilerine göre piyasa değeri ise 950 bin euro...