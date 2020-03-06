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aksam.com.tr
  • 06 Mart 2020 Cuma 08:01
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  • 06 Mart 2020 Cuma 08:48

Isla'nın evliliği çatırdıyor

Isla'nın evliliği çatırdıyor

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Şili'de dans yarışmasına giden Gala'nın, Fenerbehçeli yıldız futbolcu Isla ile olan evliliğinin büyük bir krize girdiği bildirildi.

AKŞAM ÖZEL HABER

ŞİLİ basını F.Bahçeli Isla’nın, Gala Caldirola ile olan evliliğinin büyük bir krizden geçtiğini yazdı. Şili’nin önemli medya kuruluşlarından glamorama.latercera.com’un Isla’nın eşiyle yaptığı söyleşide, ilişkinin kopma noktasına geldiği vurgulandı. ‘Gala Caldirola, Isla ile evlendikten iki ay sonra evliliği krize girdi” başlığıyla verilen haberde, Şilili oyuncunun eşinin kocasının rızası olmadan ülkesindeki dans yarışmasına katıldığı belirtildi. Gala’nın Kanal 13’ün dans yarışmasına katılmak için 2 yaşındaki kızıyla Santiago’ya gittiği ve iletişimin koptuğu, coğrafi uzaklığın ilişkiyi bozduğu belirtildi. Isla’nın eşi evliliğiyle ilgili sorulan sorulara ise, “Evlilik beni sınırlandırmak zorunda değil. Herkesin önünde dans etmek beni heyecanlandırıyor. Sadece zevk almak istiyorum” dedi.

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