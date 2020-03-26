Islam Slimani için Sporting kulübü devreye giriyor

2018-19 sezonunda Fenerbahçe formasıyla ülkemizde beklentilerin altında kalan Islam Slimani, bu sezon Monaco'da sergilediği performansla taliplerini artırmış durumda.
Corona virüs nedeniyle askıya alınmadan önce Fransa Ligue 1'de çıktığı 18 maçta 9 gol, 7 asistlik bir performans sergileyen Slimani, devre arası transfer döneminde birçok büyük takımın transfer listesinde yer almıştı.
Portekiz basınından ZAP'ın haberien göre ise eski takımı Sporting, kulüp forması altında 3 sezonda 50'den fazla gol atarak öne çıkan Cezayirli golcüyü yeniden kadrosuna katmak adına harekete geçti.
Bonservisi hala Leicester City'de olan Slimani'yi transfer etmek isteyen Sporting, Leicester'dan Monaco'ya kiralanan bir başka eski oyuncusu Adrien Silva'yı da takıma geri döndürmek istiyor.
(Fanatik)
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