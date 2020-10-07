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  • 07 Ekim 2020 Çarşamba 14:28
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Islam Slimani: Fenerbahçe'de bana 'artık en iyi olsan bile oynamayacaksın' dediler

Islam Slimani: Fenerbahçe'de bana 'artık en iyi olsan bile oynamayacaksın' dediler

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Sporx

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Islam Slimani, France Football'dan Nabil Djellit'e özel bir röportaj verdi. Cezayirli forvet, Sarı-Lacivertlilerde geçirdiği dönemle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

“FENERBAHÇE’DE BANA ‘ARTIK EN İYİ OLSAN BİLE OYNAMAYACAKSIN’ DEDİLER”

Fenerbahçe'de çok büyük sorunlar yaşadığının altını çizen Slimani, "Fenerbahçe'de kariyerimin en golcü sezonlarından birini geçiriyordum ancak Fenerbahçe beni gönderdi. Türkiye'de çok sorun yaşadım, bu sadece futbol meselesi de değildi. Sezonun ikinci yarısında (2018-2019) yaşadıklarım spor dışı bir olay haline geldi. Fenerbahçe'de takımın sorumluları, benim yanıma geldi ve "Sen bu takımda kiralık futbolcusun ve artık en iyi olsan bile oynamıyorsun" dediler. Yassine Benzia ile grup antrenmanı yapmama bile izin vermediler, bu büyük bir saçmalıktı" dedi.

“FENERBAHÇE MACERAM KABUSA DÖNÜŞTÜ”

Fenerbahçe'de yaşadığı "kabusa" rağmen sakin kaldığını ifade eden Slimani, "Olgun bir kişilik olduğum için sakin kaldım ancak açıkçası Fenerbahçe maceram bir kabusa dönüştü. En kötü dönemimde Cezayir Milli Takımı'na gittim; çünkü teknik patron Djemal Belmadi benim neler yapabileceğimi ve özelliklerimi çok iyi biliyordu. Fenerbahçe'de yaşadığım karmaşık durum, Djemal'in telefonuyla bana umut oldu" şeklinde konuştu.

“BİRLİKTE OYNADIĞIM EN İYİ FUTBOLCU RİYAD MAHREZ”

Birlikte oynadığı en iyi futbolcunun Riyad Mahrez olduğunun altını çizen Slimani, "Kariyerimde birçok futbolcuyla beraber oynadım ama Leicester'da ve Cezayir Millli Takımı'ndan arkadaşım Riyad Mahrez'i "birlikte oynadığım en iyi oyuncu" olarak gösterebilirim. Mahrez, bir topla her şeyi yapabilir; sadece kendisine güvenmesini sağlamalısınız" ifadelerini kullandı.

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