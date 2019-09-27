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Islam Slimani: Buraya Falcao'yu unutturmaya gelmedim

Islam Slimani: Buraya Falcao'yu unutturmaya gelmedim

Bu sezon kiralık oynadığı Monaco'da formunu bulan ve geçen sezonki Fenerbahçe performansını unutturan Islam Slimani, Fransız basınına konuştu.

Galatasaray'a giden Radamel Falcao'nun yerine gelen Slimani, Kolombiyalı forvet hakkında konuşurken ''Buraya Falcao'yu unutturmaya gelmedim. Onun bu kulüpte yaptıklarıyla beni karşılaştıramazsınız. İkimiz de farklı oyuncularız.'' diye konuştu.

''JARDIM BENİ TANIYOR, O YÜZDEN...''

Monaco'da tekrar yükselişe geçmesi hakkında konuşan Cezayirli forvet, ''Teknik direktör Jardim, benim yeteneklerimi biliyor. Beni sahada nasıl kullanacağını da biliyor. Bir futbolcu için, özellikle bir forvet için bu çok önemli. İster ilk 11 olsun, ister yedek olsun benden yararlanabileceğini biliyor.'' sözlerini kullandı.

(Sporx)

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