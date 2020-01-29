Isla evde tek başına

FENERBAHÇE‘NİN Şilili oyuncusu Mauricio Isla’nın model eşi Gala Caldirola, Arjantin’de düzenlenecek bir dans yarışmasına katılacak.

AKŞAM

Caldirola, geçtiğimiz günlerde eşi Isla’yı İstanbul’da bırakarak Arjantin’e gitti. Caldirola, ‘Yarışmaya katılmak için çok düşünmek zorunda kaldım. Eşim benimle Arjantin’e gelemeyecek. Ancak Isla’ya İstanbul’da yardım edecek arkadaşlarım da var. Dondurulmuş öğünlerini bıraktım. İyi dinleneceğini ve orada olmadığım sürece çok iyi bakılacağını biliyorum” ifadelerini kullandı.